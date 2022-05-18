За даними Генштабу ЗСУ, на Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою, але суттєвих змін не зазнала.

Ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми - ствольної артилерії.

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

За даними Генштабу ЗСУ, на Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою, але суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, російські окупанти відмовляються їхати на лінію фронту та псують свою техніку. У Пологах Запорізької області загарбники розстріляли колону своїх автомобілів.

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