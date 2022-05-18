Рашисти намагаються вийти на ділянки, які зручно обороняти.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська почали переходити до оборони.

Про це він заявив в ефірі "Фейгін live".

"На всіх напрямках зараз російські війська отримали приблизно таку команду, це з відкритих джерел, ніякої таємниці тут немає, просто це видно по їх діям: захопити позиції, найкращі для утримання оборони на даній ділянці місцевості", – сказав Арестович.

За його словами, окупанти намагаються вийти на ділянки, які зручно обороняти: населені пункти, пагорби і природні рубежі типу річок і ярів. Частина військ продовжує наступати, а решта "за їх спиною вже закопуються".

"У деяких місцях, вже закопуються і ті, які стоять на першій лінії. Вони ведуть дії, віджимаючи нас, щоб змогли закопатися", - зазначив він.

"Можна сказати акуратно, що російська армія почала переходити до оборони по всій ділянці, від Херсона до Харкова. Єдине місце, де вони цього ще не роблять - це Ізюмський і Луганський напрямки. Ось там ще дотискають", - зазначив Арестович.

Раніше повідомлялося, що окупанти зруйнували міст на Сумщині, злякавшись можливого контрнаступу.

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