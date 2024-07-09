За словами Подоляка, Україна воює, тому що не має виходу, на нас напали, а Росія воює, тому що хоче цього.

Коли РФ сяде за стіл переговорів, це означатиме, що вона не програла війну та не буде нести жодної відповідальності. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Мосейчук Podcast.

"Коли хтось говорить про мир, мовляв Росія вам пропонує мир, вона говорить, так ми готові сісти за стіл переговорів, ми готові з вами домовитись, ми готові врахувати ваші інтереси. Росія говорить не це", – сказав він.

Подоляк підкреслив, що атака по "Охматдету" та цивільному населенню – це абсолютно продумана та чітко спланована атака РФ.

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"І вона вирішує зовсім інші питання. Давайте зрозуміємо, як мислить Путін. Він проводить величезну кількість геноцидних атак на території України. Фантастично обнулив міжнародне право", – сказав радник керівника ОП.

Він наголосив, що Путін не дотримується жодних конвенцій щодо ведення бойових дій, не дотримується жодних конвенцій, які так чи інакше регламентують обходження з військовополоненими чи цивільним населенням.

"Тобто навіть війна прописана в міжнародному праві, щоб все ж таки в 21-му столітті це не виглядало як дике варварство – те, що демонструє РФ. Путін все це порушує. Він не має відповіді взагалі від глобального політикуму. Він бачить, що чим більше підвищує ставки, то швидше сяде за стіл переговорів так званий. А для чого стіл переговорів йому потрібен? Як тільки він сяде за стіл переговорів – все, в цей момент відповідальність відсутня. От в момент, коли РФ сидить за столом переговорів, це означає, що Росія не програла війну, не буде нести жодної відповідальності, в тому числі за атаку на цивільне населення в "Охматдиті", не буде виплачувати ніякі репарації", – пояснив Подоляк.

Він нагадав, що Україна воює, тому що не має виходу, на нас напали, а Росія воює, тому що хоче цього.

За словами Подоляка, Путіна могли б стримати чіткі сигнали, наприклад, призупинення членства РФ в Радбезі ООН чи надання Україні додаткових систем ППО, ракет.

"Оце б стримувало Путіна – чіткі сигнали. Він подивився – два дні, немає жодної ефективної реакції, тоді він може продовжувати тиснути на гуманістичну складову сучасної цивілізації, вбивати дітей. Логіка Путіна дуже проста. Перше – якщо програв, кількість злочинів немає значення, це десять пожиттєвих термінів, скажімо. Якщо не програв, немає різниці, скільки злочинів, тому що не несу відповідальнітсь. Але він показує всім, що він буде підвищувати ставки, поки отримає гарантії "непрограшу" в цій війні", – пояснив радник керівника ОП.

Іноземні посередники закликають до "припинення війни"

Раніше Подоляк пояснив, що криється за пропозиціями іноземних посередників стосовно "припинення війни" на поточній лінії фронту.

За його словами, пропозиції, що лунають, є "вкрай цікавими".

"Україна має негайно та в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження й особливо по окупованій РФ території та прикордонню РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів (про що неодноразово заявляв той-таки Лавров, наполягаючи, що навіть у разі початку переговорного процесу ніхто не зупинить удари по території України)", – відзначив він.

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