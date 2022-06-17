Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав "новим поясненням людожерської війни від Путіна" слова російського президента під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі про розпочату війну проти України.
Про це йдеться у Twitter Подоляка.
"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" - висловився радник Єрмака.
Під час виступу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі Путін заявив, що "на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним та необхідним".
Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу".
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