Своє рішення розпочати війну Путін назвав "захистом громадян РФ, жителів республік Донбасу".

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав "новим поясненням людожерської війни від Путіна" слова російського президента під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі про розпочату війну проти України.

Про це йдеться у Twitter Подоляка.

"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" - висловився радник Єрмака.

Під час виступу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі Путін заявив, що "на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним та необхідним".

Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу".

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