При цьому лідер країни-агресора цинічно заявив, що Росія "не перешкоджає експорту зерна з України".

Після того, як російські окупанти вкрали українського зерна на мільйони доларів, президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ здатна значно збільшити експорт зерна і добрив.

Про це він заявив на сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Путіна, зараз найважливіше завдання для світової спільноти наростити поставки харчових продуктів на глобальний ринок, в тому числі забезпечити потреби країн, що мають особливу потребу в продовольстві. І РФ, каже він, може зіграти в цьому ключову роль.

"Росія, забезпечуючи свою внутрішню продовольчу безпеку, здатна значно збільшити експорт продовольства і добрива", - заявив він.

При цьому лідер країни-агресора цинічно заявив, що Росія нібито "не перешкоджає експорту зерна з України".

"Нехай розміновують і вивозять", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу раніше зазначав, що необхідності в розмінуванні чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає.

Сам Путін заявляв, що в разі розмінування не скористається відкритими торговими шляхами для нападу на Одесу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що словам Путіна вірити не можна.

Крадіжка зерна з України: що варто знати про злочини РФ

За інформацією українських чиновників, Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" і "Михаил Ненашев" як такі, що підозрюють у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про задіяні судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Кремль поставляє вкрадену в Україні пшеницю до Сирії. За інформацією Reuters, Росія продала Сирії українське зерно на 40 мільйонів доларів.

Намагаються продати зерно і постраждалим від посухи країнам Африки, деякі з яких можуть зіткнутися з голодом.

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