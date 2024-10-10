За словами Юрія Федоренка, ворог має намір вийти на лівий берег річки Оскіл.

Російські окупанти мають намір вийти на лівий берег річки Оскіл та зайняти плацдарм, а також намагаються нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий. Про це, коментуючи для РБК-Україна ситуацію на Куп'янському напрямку, сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко.

Він зазначив, що якщо у 2023 році росіяни штурмували переважно посадки, рідше серед чистого поля, то зараз вони рухаються хвилями.

"Зараз ми спостерігаємо рух противника хвилями. Вони в чистому полі перебігаються від своєї позиції максимально близько до нашої. Один-два добігає, йде наступна хвиля. І так до того часу, поки не збереться штурмова група, яка потім починає тиск на наші позиції", - розповів військовий.

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За його словами, на сьогодні титанічними зусиллями Сили оборони близькі до стабілізації ситуації на Куп'янському напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Видання The Guardian назвало кількість військових КНДР в Україні. За даними журналістів, десятки північнокорейських вояків перебувають на окупованій території України, допомагаючи окупантам працювати з наданими ракетними установками.

Експерти кажуть, що присутність північнокорейських військових на фронті в Україні – це шанс випробувати власну зброю у реальних бойових умовах та отримати цінний бойовий досвід, одночасно зміцнивши відносини з потужним союзником.

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