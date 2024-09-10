Однією з проблем у Кринках була відсутність комунікації між підрозділами.

Операція в Кринках мала ряд проблем, відзначив командир роти 220-го батальйону 126-ї окремої бригади ТРО Ігор Халус в інтерв'ю "Укрінформ", який брав участь у форсуванні Дніпра.

"Я не розумію глобально задачу, яка стояла. Ймовірно це було стримати певну кількість підрозділів на цьому напрямку. Більш оптимістичний – можливо там були задачі і результати, але вони не вдалися. Точно скажу можу сказати, що операцію можна було провести краще, включаючи проблему з авіацією", – сказав Халус.

Водночас він додав, що однією з ключових проблем операції на лівому березі Херсонщини була велика кількість суміжних підрозділів малими групами.

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"Коли я заходив у Кринки, в мене була задача – зайняти оборону на певній вулиці в селі. Я пішов, зі мною було 9 людей з моєї роти. Це всі люди, яких я знав у Кринках. Усі інші люди були чужі та нові. Це були підрозділи з різних бригад, з різним зв'язком. Для того, щоб налагодити комунікацію на вулиці, я просто брав блокнот, ходив по Кринках, заходив у кожен двір, підвал з ризиком, що мене можуть просто вальнути там", – додав Халус.

За його словами, значно спростило б виконання задачі на лівому березі Херсонської області заведення туди однієї роти людей, які знають одне одного та мають налагоджений зв'язок.

"Війна – це така ж командна робота, як гра у футбол. Результат краще, коли є синергія. У Кринках не було синергії. У Кринках хтось щось там робив – усі заходили на лівий берег і тільки там починали розбиратися куди йти, що робити. Оце можна було зробити краще", – підсумував Халус.

Операція в Кринках: що відомо

У липні 2024 року стало відомо, що Сили оборони України відступили з населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонської області. Тоді зокрема відзначалося, що у Кринках бої змістились на острови. Оскільки тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Згодом нардеп Роман Костенко заявив, що попри вихід Сил оборони з Кринок, українські захисники продовжують утримувати деякі території на лівому березі Херсонської області. Тоді він також додав, що стратегічною задачею операції в Кринках було зайняти плацдарм, розширити його і згодом рухатися в бік Криму.

Про складність операції в Кринках розповів військовий експерт Іван Ступак. Зокрема він сказав, що Росія регулярно полювала за човнами, які йшли на лівий берег Херсонщини. Так, за словами експерта, Сили оборони могли втратити до 5-6 човнів за одну добу.

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