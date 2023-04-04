Росіяни вишукують нову тактику вчинення тиску на мирне населення.

Збройні сили України останніми днями спостерігають значне підвищення активності ворога у повітрі.

Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз ми фіксуємо активність ворожої авіації з напрямку Білорусі, саме тому треба бути обережними і обов'язково перейти в укриття. Ми спостерігаємо, що активність ворога у повітрі за останні кілька діб значно підвищилася, зокрема, через вишукування нової тактики вчинення тиску на мирне населення, у тому числі тилових регіонів", - сказала вона.

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Авіаційні атаки РФ - останні новини

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти за день застосовують до 20 плануючих авіабомб по всій лінії розмежування.

У понеділок, 3 квітня 2023 року, окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по підприємству у Бериславі Херсонської області.

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