Ворожа артилерія працює майже цілодобово, зазначив очільник прес-служби 26 артилерійської бригади.

Повномасштабна війна триває, і Росія не припиняє штурмів на Бахмутському напрямку.

Про це розповів в ефірі телемарафону керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков. "Ситуація у нас як була складною, так і залишається вже досить тривалий час. Ворог не полишає спроб нас штурмувати, де тільки може. Він шукає просто слабке місце. Основні його зусилля припадають на населений пункт Богданівка, це Іванівське - як безпосередньо самі населені пункти, так і підходи до них. Також ворог не полишає поза своєю увагою Кліщіївку та Андріївку. Там теж тривають значні бої, відбуваються штурмові дії ворога", - розповів Калашніков.

Він також зазначив, що російські війська наступають як піхотними підрозділами, так і зі застосуванням бронетехніки. "Ворог застосовує як важку, так і легкоброньовану техніку. Артилерія в нього працює майже цілодобово, відпрацьовує по квадратах та цілях, які йому надходять. І також ворог усе більше використовує фугасні авіаційні бомби", - розповів Калашніков.

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