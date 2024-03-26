Також повідомляється, що Starlink почала активніше використовувати російська сторона.

Українські бійці заявляють, що мають проблеми з підключенням до життєво важливого інтернет-сервісу Starlink, що належить Ілону Маску і використовується зокрема для управління ударними БПЛА. Про це повідомляє CNN.

Один операторів у Запорізькій області, який попросив називати його Михайлом, розповів виданню, що проблеми спостерігаються останні три тижні. "Ми почали помічати погану якість зв'язку", – сказав він.

"Він постійно ламається, його треба перезавантажувати, щоб він почав нормально працювати. Але незабаром швидкість починає знижуватись і зв'язок знову рветься. Це приносить досить неприємні ускладнення", – додав співрозмовник. На його думку, одним з негативних факторів може бути несприятлива погода.

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За словами іншого бійця, який є оператором БПЛА у Запорізькій області, труднощі зі Starlink дали про себе знати у січні.

"Перед Новим роком швидкість була набагато вищою, – каже військовий з 65-ї мехбригади на ім'я Антон. – Зараз вона (зменшилась) на 50%".

Starlink потрапляє не в ті руки

Також CNN звертає увагу на те, що Starlink почала активно використовувати російська сторона. "Вони не можуть використовувати Starlink у глибині Росії, але поблизу лінії фронту, на дистанції від 30 до 50 кілометрів, це дійсно можливо", – заявив раніше один з українських бійців.

Експерти вважають, що заблокувати термінали Starlink можна лише за даними геолокації. Але оскільки українські та російські термінали перебувають на відносно малій відстані одне від одного, то спроба заблокувати частину з них може привести до блокування інших.

Як би там не було, а проблема попадання Starlink не в ті руки стає все більш актуальною. Нове розслідування Bloomberg показало, що глобальну супутникову систему використовують зокрема у Ємені, Судані та Венесуелі.

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