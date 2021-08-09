Проводиться командо-штабне тренування з Командуванням об’єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій.

Українська армія готова відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний, інформує прес-служба Генштабу ЗСУ.

"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів, зокрема оперативних аеродромів", - зазначив він.

За словами Залужного, з метою "нарощування оперативних спроможностей органами військового управління сил оборони для управління об’єднаним угрупованням військ у ході виконання завдань з оборони визначених районів та об’єктів критичної інфраструктури з 9 по 13 серпня одночасно на п‘яти загальновійськових полігонах та на острові Зміїний проводиться командо-штабне тренування з Командуванням об’єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій".

Як повідомляв УНІАН, у Києві тривають збори військових та резервістів з оборони столиці. Бійці відпрацьовують захист заводів та виробництв та розгортання командних пунктів, а також проводять стрільби на полігоні.

За планом навчань, бійці мають захистити від ворога підступи до столиці. Навчання триватимуть до 13 серпня, однак їх активна фаза завершується вже сьогодні.

Автор: Леся Лещенко