Там знову помітили 155-ту бригаду морської піхоти російської армії, яку нібито виводили на відновлення.

Сили оборони Таврійського напрямку поки не бачать ознак того, що ворог готується до чергового наступу в районі Вугледара.

Про це повідомив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону, розповідаючи про ситуацію в напрямку Вугледара.

"В полі зору знову з’явилася 155-та бригада морської піхоти, які нібито пройшли відновлення, але розуміючи військову справу, можна сказати, що нереально відновити бригаду морської піхоти за такий короткий термін. Більш за все це відбулося, кажучи трошки сленгом, "напхали" у підрозділи мобілізованих, які пройшли загальну військову підготовку. Тому що для підготовки морського піхотинця часу потрібно дещо більше. Підготовка морського піхотинця займає від трьох місяців до півроку щонайменше, і то це не найкращі зразки будуть цих вояків",- підкреслив Дмитрашківський.

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Він зазначив, що поки немає ознак того, що ворог готується до наступу в районі Вугледара.

"Поки що, спостерігаючи за ворогом, не можемо сказати, що він готується до чергового наступу в цьому районі, не дуже це реально, оскільки це рівнинна місцевість, і ворогу атакувати знову доведеться в лоб наші позиції, і вони не готові до цього",- акцентував Дмитрашківський.

Він додав, що на Авдіївському напрямку ворог також намагається не атакувати в лоб.

"Ворог атакує не саму Авдіївку, а атакує Карлівку і Мар’їнку. Тому що в районі Карлівки та Мар’їнки існують лісосмуги, з яких ворог і починає штурмові дії, закріплюється в цих лісосмугах. Тому вони не атакують саме місто Авдіївку, натомість всі сили прикладають, щоб захопити Мар’їнку та Карлівку",- сказав Дмитрашківський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

26 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби Сили оборони України відбили більше 40 атак ворога на трьох напрямках східного фронту. "Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку",- йдеться у зведенні.

Представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що наразі відомо про наступальні плани російських окупантів.