Судячи з усього, знищений на аеродромі особовий склад мав дуже велике значення для окупантів, вважає Дудукалов.

Після нічного "прильоту" по аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни кинули майже всі сили для ліквідації наслідків удару. Про це заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

"Якщо ми говоримо про вибухи на аеродромі в Бердянську, то це не про кількість, а про якість. Оскільки, судячи з усього, знищений особовий склад на аеродромі цієї ночі мав дуже велике значення для окупантів. Це можна зрозуміти за кількістю "швидких", які помчали на місце прильоту. Цієї ночі практично всі "швидкі" міста поїхали до аеродрому. Теж саме стосується і пожежних машин. Місцеві мешканці повідомляли нам, що всі сили були кинуті на ліквідацію наслідків прильоту по окупантах", – наголосив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Дудукалов зауважив, що тепер російські загарбники посилили заходи контролю в Бердянську. Також окупанти посилюють репресивні заходи.

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"Зокрема, розташування блокпостів, влаштовують перевірки місцевого населення. Тобто зрозуміло, що ці вибухи були для окупантів дуже болючі", – резюмував він.

"Прильоти" по аеродрому в Бердянську

В ніч проти вівторка, 17 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи в районі аеродрому. Повідомлялося про масштабну пожежу та детонацію боєприпасів. Примітно, що росіяни активно використовували цей аеродром – там базувалося чимало російських вертольотів.

У Росії почали стверджувати, що для ударів були застосовані ракети ATACMS. При цьому офіційно про їх надання Україні не повідомлялося.

Згодом подібну теорію висунуло і американське видання WSJ. Журналісти стверджують, що українські військові вперше вдарили по окупантах ракетою ATACMS. Їх нібито таємно передав Києву Вашингтон кількома днями раніше.

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