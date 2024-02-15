Пошуково-рятувальна операція триває.

До 5 зросла кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного обстрілу селища Великий Бурлук на Харківщині, повідомляє поліція області.

"Під час рятувальних робіт в селищі Великий Бурлук з під завалів вилучено тіло ще однієї жінки 1996 року народження. Загалом у Великому Бурлуку загинули 5 громадян – два чоловіки та три жінки", - зазначено у повідомленні.

У поліції нагадали, що вчора ракетами з ЗРК С-300 ворог наніс удар по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Зафіксовано влучання у двоповерховий житловий будинок та будинок поряд з ним.

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На цей момент відомо також, що крім 5 загиблих, ще пʼять людей (три чоловіки та дві жінки) зазнали поранень внаслідок удару. Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

За даними поліції Харківщини, загалом по області за минулу добу є шестеро загиблих, п'ятеро поранених. Протягом 14 лютого військові РФ наносили удари по населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"Вночі росіяни обстріляли місто Чугуїв. Загинула 67-річна жінка. Зруйновані та пошкоджені житлові приватні будинки", - інформували в поліції щодо 6-ої загиблої людини.

Херсонська міська військова адміністрація повідомила про черговий обстріл обласного центру, внаслідок якого є також загибла людина.

"Близько години тому внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Центральному районі загинула жінка орієнтовно 70-річного віку. Вона отримала вибухову травму, не сумісну з життям. На момент ворожої атаки жінка перебувала на вулиці", - йдеться у повідомленні МВА.

Удар по Великому Бурлуку

Росіяни вчора близько 16:00 обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині та влучили у житлові будинки. Повідомлялось, що окупнати застосували С-300. У поліції повідомили, що пошкоджено двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8. Також пошкоджено приватний будинок та два поліцейських автомобілі. Під завалами перебувають люди, проводиться ъх розбір та порятунок людей. Станом на вчорашній вечір було відомо про 5 постраждалих та одного загиблого від удару.

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