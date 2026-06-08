Збитки на мільйони: росіяни вдарили по депо 'Нової пошти' та 'Укрпошти' у Харкові

Компанії пообіцяли компенсувати клієнтам вартість знищених відправлень.

Сьогодні вночі внаслідок обстрілу Харкова росіяни пошкодили депо "Нової пошти", а також хаб "Укрпошти". Про це повідомили пресслужба "Нової пошти" та гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ворожий БПЛА влучив у дах нашого депо, внаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій. Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало", - повідомили у "Новій пошті".

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим.

За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн. Повідомляється, що оператор компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування.

Водночас Смілянський зазначив, що шахед влучив в хаб "Укрпошти", частково знищивши його, при цьому співробітники живі.

"Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо. Протягом дня я дам більш детальну інформацію", - написав гендиректор компанії.

Війна Росії проти України - останні новини

3 червня російські окупанти атакували Дніпропетровську область, унаслідок чого восьмеро людей зазнали поранень. Зокрема, велика пожежа зайнялася на складах торговельної мережі АТБ. Також було пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти"

8 червня російська окупаційна армія вранці завдала по Одесі дронового удару, внаслідок чого сталося влучання у зупинку громадського транспорту у Київському районі, поранення отримали троє людей.

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