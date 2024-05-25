Удар РФ по друкарні в Харкові: названо імена загиблих

Під час російського удару по друкарні в Харкові загинули семеро співробітників підприємства. Список загиблих оприлюднили у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, 25 травня.
СЕО у видавництві Vivat Юлія Орлова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в четвер, 23 травня, через удар загинуло семеро людей:
- Храпіна Тетяна, друкар-тіснильник;
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини;
- Риженко Світлана, брошурувальник;
- Курасова Ольга, машиніст швейних машин і автоматів;
- Нінадовська Олена, машиніст швейних машин і автоматів;
- Мінаєва Анна, машиніст комплектувальної машини;
- Шило Дмитро, брошурувальник.
Також вона опублікувала фото загиблих.
Удар Росії по Харкову 23 травня 2024 року - останні новини
Російські окупанти завдали 15 ударів по місту. Атаці піддалася транспортна інфраструктура, підрозділ комунального підприємства та друкарня, де виникла пожежа.
За даними рятувальників, унаслідок обстрілу постраждала 21 людина. В обласній військовій адміністрації повідомляли про загибель сімох працівників друкарні, загалом на момент атаки там працювало близько 50 осіб.
Також унаслідок пожежі в цеху друкарського підприємства знищено 50 тисяч книг.