Удар РФ по друкарні в Харкові: названо імена загиблих

Загалом загинуло семеро співробітників друкарського підприємства.

Під час російського удару по друкарні в Харкові загинули семеро співробітників підприємства. Список загиблих оприлюднили у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, 25 травня.

СЕО у видавництві Vivat Юлія Орлова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в четвер, 23 травня, через удар загинуло семеро людей:

Храпіна Тетяна, друкар-тіснильник;

Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини;

Риженко Світлана, брошурувальник;

Курасова Ольга, машиніст швейних машин і автоматів;

Нінадовська Олена, машиніст швейних машин і автоматів;

Мінаєва Анна, машиніст комплектувальної машини;

Шило Дмитро, брошурувальник.

Також вона опублікувала фото загиблих.

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Удар Росії по Харкову 23 травня 2024 року - останні новини

Російські окупанти завдали 15 ударів по місту. Атаці піддалася транспортна інфраструктура, підрозділ комунального підприємства та друкарня, де виникла пожежа.

За даними рятувальників, унаслідок обстрілу постраждала 21 людина. В обласній військовій адміністрації повідомляли про загибель сімох працівників друкарні, загалом на момент атаки там працювало близько 50 осіб.

Також унаслідок пожежі в цеху друкарського підприємства знищено 50 тисяч книг.

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