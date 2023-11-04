Цей корабель ще не брав участі у бойових діях і проходив випробувальні роботи.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував удар по Керчі і розповів, що відомо про можливе ураження корабля окупантів.

"Вже командувач (Повітряних сил – УНІАН) подякував пілотам за роботу. Але мусимо дочекатися результатів, підтвердження: дійсно, чи пішов слідом за крейсером "Москва" цей корабель… Командувач дещо навіть натякнув, що немов "скальпелем" пройшлися наші пілоти", – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо останніх подій у Криму.

Він додав, що це є меседжем для партнерів України щодо того, якими саме ракетами ймовірно було уражено цей "новий, один із найсучасніших кораблів, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

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"Корабель навіть ще не брав жодної участі у плаванні, бойових діях. Він проходив якісь випробувальні роботи остаточні для того, щоб потім уже вийти в море і воювати проти нашої держави", – сказав речник.

Удар по Керчі: що відомо

4 листопада в тимчасово окупованому Росією Криму оголошували повітряну тривогу. Згодом там пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, а також в районі Кримського мосту. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив про падіння уламків ракет в районі суднобудівного заводу. Водночас у соціальних мережах повідомлялося про влучання в один з кораблів.

Пізніше у ЗСУ офіційно підтвердили ураження суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі заводу.

В низці телеграм-каналів поширилася інформація про прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд". Цей носій крилатих ракет "Калібр" є одним із найновіших та найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Росії. Він був закладений у 2016 році на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду лише у 2021 році.

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