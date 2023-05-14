Після удару по Кремлю Путін збирався втопити Київ у крові, але не зміг цього зробити.

Вся Росія є полем бою, місцем ведення війни. Легітимне місце ведення війни - це вся територія РФ. Однак тільки військові цілі є легітимними.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, відзначивши при цьому, що при веденні там бойових дій потрібно намагатися уникнути жертв серед цивільних, і заборонено застосовувати невибіркову зброю, як цим займається Росія.

"Ми дійсно збільшуємо банк цілей, тому що нам щоб проводити наш наступ, потрібно відрізати їм логістику, склади, проводити військові диверсії в їх тилах. Ми знищуємо ці цілі, їх кількість буде збільшуватися, оскільки у нас поліпшуються засоби доставки. Нам напевно будуть поступово дозволяти використовувати все більше і більше західних технологій для таких ударів. Це дуже важлива робота", – заявив політтехнолог, зазначивши при цьому, що удар по куполу Кремля - це швидше виняток.

"Цим ми хотіли показати Путіну, що він - в прямому доступі у нас, і коли знадобиться, прилетить ракета, а їх ППО не працює. Це окрема історія, символічна більше. А Кремль, що йому залишається робити? У них сталося подвійне горе. Ви безумовно знаєте про ракету "Кинджал". До цього ми її ніколи не збивали, і не тільки ми. З 1991 року жодного разу не збивали балістичних ракет. Тоді та ж система Patriot більш ранніх версій збивала балістику в Ізраїлі", - заявив експерт.

"І тепер уявіть себе Путіним. Вам по куполу влетіли два безпілотника, ви викликаєте своїх і говорите, щоб прямо зараз вдарити по Верховній Раді. І "Кинджал", бо його збити "неможливо", летить до ВР. Але його збивають. І Путін такий: "Що, навіть це не можу? Що, взагалі?" І зауважте, після цього він цілу ніч ще бомбить, намагається хоча б безпілотниками підпалити. А потім 15 ракет летять на Київ і всі збиті. І з'ясовується, що все", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що Путін нічого не може зробити.

"Він навіть не може відповісти на удар по Кремлю, у нього нічим. Це перше приниження. А далі ще одна річ. Раніше не відомо було, чи зможе Patriot збивати "Кинджали", оскільки не можна було перевірити на практиці. А це потенційний носій ядерної боєголовки, яким погрожував усім Медведєв. Тепер, збиття "Кинджала" системою Patriot, яких у США сотні і тисячі, означає, що немає більше ядерної загрози з боку РФ. Чим вони будуть стріляти по західному світу? Ядерними ракетами? А навіщо заходу тепер боятися ядерного шантажу РФ, коли вони збивають їх ракети. Ось яке питання цікаве виникає", - зазначив експерт.

Удар по Кремлю

Атака на Кремль двома безпілотниками була здійснена в ніч на 3 травня. Росія бездоказово звинуватила в інциденті Україну, а Дмитро Медведєв навіть закликав вбити Володимира Зеленського.

Проте, президент України Володимир Зеленський спростував причетність нашої країни до вибуху безпілотника над Кремлем.

Sky News писав про те, що на думку чиновників Міноборони Великобританії, Росія інсценувала цей удар, оскільки має для цього набагато більше мотивів. А ось для України така атака на Кремль не вигідна з військової точки зору.

Вас також можуть зацікавити новини: