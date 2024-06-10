Якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки.

В ніч проти 10 червня в окупованому Криму пролунали вибухи. Українські бійці знищили військовий обʼєкт під Джанкоєм.

Про це повідомляє проект "Схеми". На супутникових знімках Planet Labs можна побачити наслідки масштабної пожежі біля залізниці у Джанкої. Зазначається, що вранці 10 червня у Генштабі ЗСУ заявили про ураження ракетного дивізіону С-400 у окупованому місті. Наголошувалося, що жодну з випущених ракет "високоефективна" ППО росіян не перехопила.

"Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди", – йдеться у повідомленні "Схем".

Військовий експерт Анатолій Храпчинський каже, що там могла знаходитися ворожа радіолокаційна система "Подльот". Вона використовується у комплексі з С-300 та С-400.

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що розгортати там РЛС не було сенсу. Тож удару могло бути задано по іншому обʼєкту військового призначення.

Удари по Криму

В ніч на 10 червня українські захисники завдали ударів по тимчасово окупованому Криму. Було уражено зенітно-ракетний комплекс С-400 в районі Джанкоя, а також два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав ці удари масштабною операцією Сил оборони. За його словами, ракетні війська "за допомогою ракет ATACMS перетворили на купу брухту російські ЗРК С-400 та С-300, а також системи РЛС".

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