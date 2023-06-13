Родинам загиблих унаслідок ворожої атаки виплатять матеріальну допомогу.

До 34 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку у Кривому Розі.

Про це у Telegram увечері, 13 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "На зараз маємо 34 постраждалих", - написав Лисак. За словами чиновника, родини загиблих отримають матеріальну допомогу від області - по 300 тисяч грн.

"Після експертиз розумітимемо, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев’яними плитами вибиті вікна. Всі забезпечені їжею і меддопомогою. Працюють рятувальники, комунальники, волонтери", - додав очільник ОВА.

Він зазначив, що розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно.

Ворожий обстріл Кривого Рогу - сьогодні це варто знати

У ніч на 13 червня росіяни ракетами вдарили по місту, українським воїнам вдалося ліквідувати три крилаті ракети супротивника.

Одна з ракет супротивника влучила у п'ятиповерховий будинок. Станом на 14:19 було відомо про 11 жертв. Також повідомлялося, що внаслідок удару постраждали 28 мирних людей. У Кривому Розі 14 число оголошено Днем жалоби.

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