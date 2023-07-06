Рятувальники працюють на місці трагедії / фото ДСНС

Внаслідок російської ракетної атаки по Львову загинули вже п'ятеро людей, на місці удару триває рятувальна операція.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі. "На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Він зазначив, що на місці трагедії продовжують працювати рятувальники. У Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області повідомляють, що від атаки постраждали 36 людей, врятувати вдалося сімох, ще 64 людини евакуювали.

Відео дня

Удар по Львову: що відомо

Сьогодні о третій ночі стало відомо, що у Львові лунають потужні вибухи.  Згодом в мерії повідомили про російську атаку на місто та влучення у багатоповерхівку.

У обласній військовій адміністрації повідомляли про чотирьох загиблих. У мережі розповіли, що внаслідок атаки загинули матір та сестра місцевого журналіста.

За даними військових, окупанти випустили по Львову 10 крилатих ракет "Калібр", сім з них вдалося знищити протиповітряній обороні.

У місті пошкоджено 35 будинків, заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр та велику кількість автівок.

Вас також можуть зацікавити новини: