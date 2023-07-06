З-під завалів дістали тіло жінки.

Внаслідок російської ракетної атаки по Львову загинули вже п'ятеро людей, на місці удару триває рятувальна операція.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі. "На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Він зазначив, що на місці трагедії продовжують працювати рятувальники. У Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області повідомляють, що від атаки постраждали 36 людей, врятувати вдалося сімох, ще 64 людини евакуювали.

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Удар по Львову: що відомо

Сьогодні о третій ночі стало відомо, що у Львові лунають потужні вибухи. Згодом в мерії повідомили про російську атаку на місто та влучення у багатоповерхівку.

У обласній військовій адміністрації повідомляли про чотирьох загиблих. У мережі розповіли, що внаслідок атаки загинули матір та сестра місцевого журналіста.

За даними військових, окупанти випустили по Львову 10 крилатих ракет "Калібр", сім з них вдалося знищити протиповітряній обороні.

У місті пошкоджено 35 будинків, заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр та велику кількість автівок.

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