Внаслідок російської ракетної атаки по Львову загинули вже п'ятеро людей, на місці удару триває рятувальна операція.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі. "На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним", - написав він.
Він зазначив, що на місці трагедії продовжують працювати рятувальники. У Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області повідомляють, що від атаки постраждали 36 людей, врятувати вдалося сімох, ще 64 людини евакуювали.
Удар по Львову: що відомо
Сьогодні о третій ночі стало відомо, що у Львові лунають потужні вибухи. Згодом в мерії повідомили про російську атаку на місто та влучення у багатоповерхівку.
У обласній військовій адміністрації повідомляли про чотирьох загиблих. У мережі розповіли, що внаслідок атаки загинули матір та сестра місцевого журналіста.
За даними військових, окупанти випустили по Львову 10 крилатих ракет "Калібр", сім з них вдалося знищити протиповітряній обороні.
У місті пошкоджено 35 будинків, заклади освіти, гуртожитки, великий офісний центр та велику кількість автівок.