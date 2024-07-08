За словами міністра охорони здоров'я, удару зазнало відділення токсикології.

Російські окупанти завдали удару по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі, у медзакладі на момент обстрілу тривали операції. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, всіх пацієнтів, які перебували в операційних та реанімаційних, вдалося врятувати.

"Ми їх спокійно спускаємо і в координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення", – уточнив Ляшко. Відео дня

Водночас він зазначив, що кількість поранених постійно змінюється, зараз триває евакуація пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, позаяк там немає електрики, води та кисню.

"Зараз організована ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. ... Ми розумітимемо через певний період часу, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може перебувати під завалами. Працюють завідувачі кожного відділення. Працює оперативний штаб, все будемо повідомляти. Головне – не панікувати і допомагати врятувати якомога більше життів", – підкреслив Ляшко.

Він уточнив, що серед постраждалих є медики "Охматдиту", їм надається допомога.

"Головне завдання – врятувати життя. Потім фахівці будуть дивитися, що можна законсервувати. Ми маємо мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні реанімаційні ліжка для того, щоб медики працювали в інших закладах, якщо тут не зможуть працювати", – резюмував урядовець.

Ракетна атака по лікарні "Охматдит" 8 липня

Зранку у понеділок, 8 липня, російські загарбники завдали масштабного ракетного удару по Україні. Зокрема, одна із ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під завалами дитячої лікарні залишаються люди, а точна кількість загиблих та поранених наразі невідома.

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