На знімках видно, що вигоріла велика територія.

Українські військові завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Наслідки атаки зафіксували супутники.

Експерти ресурсу Oryx, який веде підрахунком пошкодженої і знищеної військової техніки в ході війни в Україні, прийшли до висновку, що десантний корабель "Мінськ" був знищений, а не просто пошкоджений в результаті удару в ніч на 13 вересня.

Відзначається, що фахівці вивчили супутникові знімки Севастопольського морського заводу, зроблені сервісом Planet.com. При цьому уточнюється, що фіксація на даній ділянці відбувалася 12 та 13 вересня.

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Якщо порівняти знімки, то можна побачити випалену територію і зруйноване оснащення заводу.

Атака на Севастополь в ніч на 13 вересня - головні новини

У ніч на 13 вересня в районі тимчасово окупованого Севастополя прогриміло не менше семи вибухів. При цьому росіяни перекрили рух транспорту по Кримському мосту.

Пізніше пособник окупантів у Севастополі Михайло Развожаєв заявив, що на південному майданчику Севморзаводу спалахнула пожежа. За його словами, постраждали 24 людини, четверо з них - у стані середньої тяжкості.

На ранок в Міноборони Росії заявили, що ЗСУ завдали удару відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома "безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту в морі.

За попередніми даними, пошкодження отримали десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

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