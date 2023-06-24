Протягом доби, ворог завдав 53 ракетних та 11 авіаційних ударів.

За уточненою інформацією, протягом доби, противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування "Калібр", 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони типу "Shahed". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони були збиті всі крилаті ракети Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та три ударні дрони "Shahed".

Дніпро та Кривий Ріг російські терористи обстріляли ракетами Х-22. "Є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, інші об'єкти інфраструктури та понад 50 приватних цивільних автомобілів", - повідомляє Генштаб.

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В повідомленні сказано, що всього, протягом доби, ворог завдав 53 ракетних та 11 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, в Міністерстві оборони Росії заявили, що вони ударили по "аеропорту" в Дніпрі минулої ночі. При цьому він продемонстрував фото, де видно зруйовані житлові будинки. "Отакий "аеропорт" у російських окупантів. Майже 30 мирних будинків зазнали пошкоджень, деякі з яких непридатні для відбудови", - прокоментував він.

Ракетний удар по Україні 24 червня - головне

У ніч на 24 червня російські терористи здійснили чергову атаку по Україні. Зокрема, удару було завдано крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці, зруйнувавши квартири на кількох поверхах.

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