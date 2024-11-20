Україна узгоджує зі США усі цілі ракет ATACMS на території РФ, - експерт

Зокрема, Україна не має власних супутників, аби самостійно наводити ракети на військові об'єкти вглибині російської території.

Усі військові об'єкти, які будуть уражені тактичними балістичними ракетами ATACMS на території Російської Федерації, узгоджуються з США.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив в ефірі Радіо NV.

Експерт зазначив, що американській стороні відомі цілі, по яким Україна може застосовувати балістичні ракети ATACMS.

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Зокрема, у презентованому Плані перемоги від президента України Володимира Зеленського є секретні додатки.

"Було відповідне доручення Верховного Головнокомандувача. І начальник Генерального штабу, міністр оборони і не тільки відвідували Західні столиці, зокрема Вашингтон для того, щоби дуже ретельно і детально обговорити з нашими партнерами цілі, які Україна планує вразити", - сказав Мусієнко.

У цьому зв'язку, відбувалося чітке погодження цих цілей, бо Україна не має супутників, які давали би можливість наводити і використовувати ракети ATACMS самостійно. Тому, Україна потрібна згода від американських партнерів для завдання ударів. Так, імовірно, що США були принаймні поінформовані у загальних рисах, що Україна буде завдавати ударів по військовим складам і арсеналам, або військовим аеродромам.

При цьому, Мусієнко точно не знає, яку кількість ракет ATACMS отримала Україна.

"Яка б ця кількість не була, я переконаний, що дуже вивірено і максимально точно будуть проведені усі атаки для того, щоби ефективність, яка б кількість ракет не була, була б доволі таки на високому рівні застосована", - сказав Мусієнко.

ATACMS у війні проти Росії

За даними видання Forbes, імовірно, за весь час Україна отримала всього близько 50 далекобійних американських ракет ATACMS, тому "сезон" їхнього використання може тривати недовго".

19 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має у своєму арсеналі американські далекобійні балістичні ракети ATACMS і буде їх застосовувати для послаблення військового потенціалу Росії. Також Україна має ракети власного виробництва, і зокрема, довгі "Нептуни".

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