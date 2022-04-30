Досудове розслідування здійснюється у 7 кримінальних провадженнях за фактами порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

Розпочато розслідування за фактами застосування російськими окупантами авіаційних бомб і крилатих ракет проти мирного населення Донецької області.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, досудове розслідування здійснюється у 7 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 квітня 2022 року під час обстрілу збройними силами РФ смт Велика Новосілка та с. Времівка Волноваського району зазнали тілесних ушкоджень 6 місцевих мешканців, у тому числі 15-річний хлопець. Цього ж дня з м. Сіверська Бахмутського району до лікарні доставлено пораненим 14-річного підлітка.

Бахмутські хірурги надають допомогу 2 цивільним особам, які отримали тяжкі вогнепальні поранення через обстріли ворогом м. Привілля та м. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області.

30 квітня 2022 року у м. Добропілля внаслідок застосування окупантами крилатих ракет фугасної проникаючої дії потрапили до лікарень ще 8 містян, серед яких троє дівчаток 5, 6 та 7 років.

Крім того, уламками пошкоджено приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів.

Двома днями раніше російська армія обстріляла Краматорський район. Вкотре прильоти зафіксовані у населених пунктах, де відсутні будь-які об’єкти військової інфраструктури: селища Привілля, Майдан, Новомиколаївка, Іванівка. Ракетами та скинутими з літаків авіабомбами ворог пошкодив декілька житлових будинків, приміщення фермерського господарства, сільський трансформатор.

Від чергових обстрілів смт. Велика Новосілка постраждали цивільні оселі селян та легкова автівка, а у с. Володимирівка Бахмутського району - лінія електропередач.

Раніше повідомлялося, що українські військові відбили у військ РФ низку населених пунктів на Харківщині.