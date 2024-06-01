Зазначається, що Москва неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю.

Британія, Франція і США поставили Києву потужні ракети дальнього радіусу дії для ударів по російських військах, але лише на окупованих українських територіях. Бити по території Росії ЗСУ могли лише своїми ракетами, але скоро все може зміниться.

Видання The Times нагадало, що Велика Британія і Франція дали Києву зелене світло на використання своєї зброї для нанесення ударів по військових об'єктах у Росії.

США відмовилися повністю зняти заборону на використання своєї зброї для транскордонних ударів через побоювання, що атаки на російській території можуть спровокувати ескалацію. Однак, за словами американських чиновників, президент Байден, змінивши свою політику, дозволив Україні запускати американські ракети по путінських військових на території Росії, але тільки в районі Харківської області. Ось тільки неясно, як відреагує Кремль на такі удари.

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Ядерний удар

Росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю у зв'язку з підтримкою Заходом України. Однак сила загроз слабшає з їхнім повторенням, і українські та західні офіційні особи намагаються переконати світ у тому, що Путін блефує. Риторика Росії також побічно засуджується Китаєм.

Нещодавно Росія розпочала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї поблизу України, і більшість аналітиків вважають цей крок радше актом залякування, ніж ознакою того, що Москва готується до удару. НАТО заявило, що не бачить ознак того, що Росія готується до запуску ракет. Офіційні особи в Москві висунули ідею ядерних навчань як спосіб змусити Захід відмовитися від підтримки України.

Хоча аналітики вважають малоймовірним, що Росія вдасться до ядерного удару, ніхто не виключає такої можливості. Один із факторів, який може зробити будь-який аналіз недоречним, - це душевний стан Путіна. Однак Путін не нестиме одноосібну відповідальність за натискання червоної кнопки.

Саботаж із тіні

Крім ядерного варіанту, Кремль може віддати наказ про атаку на цілі на Заході, щоб зруйнувати інфраструктуру і збільшити витрати західних урядів на підтримку України. Російських агентів уже підозрюють у низці інцидентів у Великій Британії, Естонії, Німеччині, Польщі та Литві.

Кайя Каллас, прем'єр-міністр Естонії, заявила, що Росія веде "тіньову війну" проти західних країн, а Норвегія попередила, що саботаж з боку агентів Кремля являє собою "реальну і серйозну" загрозу. Кремль також може віддати наказ діяти своїй армії хакерів.

Загроза для країн Балтії

Москва може провести якусь військову операцію в Балтійському регіоні, щоб перевірити прихильність НАТО статті 5. Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, заявив раніше, що його уряд занепокоєний тим, що Росія може змусити сусідню Білорусь "загострити" напруженість у регіоні.

У березні Олександр Лукашенко запитав військового командира, чи зможуть його війська захопити й утримати Сувалкський коридор, контролюючи який, Росія зможе позбавити Естонію, Латвію і Литву сухопутного зв'язку з союзниками в Європі.

Є ознаки того, що Росія може щось замишляти. Нещодавно Москва заявила, що в односторонньому порядку перекриє кордони в Балтійському морі, але потім швидко відступила. Швеція також попередила, що Росія може спробувати захопити стратегічно важливий острів Готланд.

Мобілізація

Будь-які великомасштабні атаки Києва із застосуванням західної зброї на території Росії, ймовірно, зміцнять підтримку Путіна і дадуть йому змогу збільшити чисельність військ на Україні. Сотні тисяч чоловіків втекли з Росії після того, як Путін несподівано оголосив всенародну мобілізацію у 2022 році, і Кремль не бажає повторювати цей досвід.

Російська пропаганда намагається порівняти війну в Україні з битвою проти нацистської Німеччини, але її зусилля не завжди виявляються успішними. Однак зображення західних ракет, що завдають ударів по російських містах, можуть дозволити Путіну переконливіше заявити, що Батьківщина перебуває у смертельній небезпеці, і цей заклик, ймовірно, змусить росіян згуртуватися.

Удари зброєю Заходу по території РФ - останні новини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав важливе обмеження щодо ударів Україною її зброєю по території РФ. За його словами, дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні. Йдеться про Харківську область.

Видання NYT повідомило, що перші удари американською зброєю по території Росії можуть розпочатися вже протягом кількох годин або днів.

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