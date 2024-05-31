Українські офіційні особи висловили розчарування обмеженнями на використання західної зброї.

Німеччина приєдналася до Сполучених Штатів у п’ятницю, дозволивши Україні вражати деякі цілі на російській території за допомогою зброї далекого радіусу дії, яку вони постачають — суттєва зміна політики, яка сталася, оскільки виснажені українські війська втрачають позиції у війні. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що українські офіційні особи висловили розчарування обмеженнями на використання західної зброї — особливо тому, що цього місяця Харків зазнав російського нападу, який розтягнув озброєні та неукомплектовані сили Києва.

"Крім надання Україні шансу краще захистити Харків шляхом націлювання на російські сили в регіоні, незрозуміло, який вплив пом’якшення обмежень може мати на розвиток конфлікту в період, який виявляється критичним. Але це викликало шалену відповідь Москви та попередження, що це може втягнути Росію у війну з НАТО", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Журналісти цитують представників Білого дому, які підкреслили, що політика США, які закликають Україну не використовувати надані Вашингтоном ATACMS або ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів усередині Росії, не змінилася.

"Західні лідери вагалися щодо пом’якшення обмежень на свою зброю через ризик, що це спровокує президента Росії Володимира Путіна, який неодноразово попереджав, що пряме втручання Заходу може поставити світ на шлях ядерного конфлікту. Минулого тижня Росія заявила про початок військових навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї", - нагадує ЗМІ.

Удари зброєю Заходу по території РФ - останні новини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав важливе обмеження щодо ударів Україною її зброєю по території РФ. За його словами, дозвіл стосується тільки ударів по прикордонній зоні, зокрема, в Харківській області.

Також УНІАН повідомляв, що США уточнили нюанси дозволу на удари по території РФ. Директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер зазначив, що дозвіл стосується можливості "завдавати контрударів через кордон" та не стосується ATACMS чи ударів на далеку відстань.

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