Україні необхідно створити демілітаризовану зону біля кордонів з країною-агресором, наголосив Черник.

Низка західних країн дозволили Україні використовувати своє озброєння для ударів по території Росії. Зараз важливо не тільки відтіснити ворога, в тому числі на Харківщині, але й створити демілітаризовану зону біля українських кордонів з РФ.

"Коли три тижні тому наша делегація поїхала у Вашингтон і проводили перемовини з представниками Конгресу, Пентагону, Радбезу Сполучених Штатів, ми якраз наголошували на тому, що нам потрібно створити демілітаризовану зону біля наших кордонів. Ми тоді не обговорювали якісь конкретні кілометри, глибину такої демілітаризованої зони. Ми показували просто на скільки може діставати той чи інший вид озброєння", – розповів народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

В ефірі телемарафону він зазначив, що вже відомо, яке рішення було прийнято у Вашингтоні. Проте поки що, на жаль, немає дозволу на застосування для атак по РФ ракет ATACMS. Це дозволило б Україні мати можливість завдавати ударів по території противника на глибину до 300 км.

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"Це важливо для нас. Тому що не тільки потрібно відігнати їхнє озброєння та угруповання від кордону, але і звести нанівець їхні потуги в тому, що вони бомблять наші міста, використовуючи аеродроми в безпосередній близькості до лінії фронт або на глибині до 300 км", – акцентував Чернєв.

Чиновник додав, що українським Силам оборони потрібно "винести" російські склади з паливом та озброєнням.

"Це все – абсолютно легітимні військові цілі, на які погоджуються наші партнери. Наше наступне завдання – отримати дозвіл на те, щоб ми могли застосовувати далекобійне озброєння, таке як ATACMS, по легітимних військових цілях на території РФ", – підкреслив депутат.

Чернєв додав, що українська сторона доклала багато зусиль, щоб західні партнери ухвалили колективне стратегічне рішення дозволити використовувати їхню зброю по території РФ для захисту від російських атак.

"Потрібно розуміти, що є такий тактичний рівень застосування зброї, який допомагає нам відігнати Росію від кордону. Дійсно, вже літаки їхні не так вільно пересуваються в повітрі, не завдають таких ударів, як до того по Харкову. Але є стратегічний рівень, що в перше за всю історію протистояння західного світу і раніше Радянського Союзу, а зараз РФ, західна зброя використовується по російській території. Це такий психологічний бар’єр, який було подолано і канцлером Шольцом, і президентом Байденом, іншими країнами. І це означає зовсім інший рівень в цій війні", – констатував депутат.

Дозвіл на удари по РФ західною зброєю

Низка країни-партнерів України послабили заборону на удари по російській території західним озброєнням після повторного російського наступу на Харківщину. Зокрема, "зелене світло" дали Велика Британія, Франція, Данія, Чехія, країни Балтії тощо.

Удари по території РФ дозволили і Штати, проте лише по територіях, що розташовані поблизу з Харківщиною. Також для цих ударів не можна використовувати ракети ATACMS.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. Він вважає, що дозвіл для України завдавати ударів по військових цілях на російській території не призведе до ескалації.

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