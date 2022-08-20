Хто саме їх завдає - радник ОПУ не уточнив.

Нові вибухи і пожежі на низці об'єктів в окупованому Криму - це результати роботи російської системи ППО.

Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"Це все збиті засоби ураження. Ми не вразили ні вчора, ні сьогодні нічого істотного, на жаль", - повідомив він.

За словами Арестовича, це логічно - після перших успіхів починається "протиборство снаряда і броні". Він також зазначив, що ЗСУ можуть собі записати серйозний оперативний успіх - ворог вже почав перекидати свою авіацію з Криму на континентальну частину РФ.

"На штаб флоту в Севастополі сьогодні бахнувся безпілотник, який вони "героїчно" збили. Він не ніс бойового заряду, був "спостерігаючим" безпілотником. Коли вони кажуть - що "втрат немає", я навіть схильний їм вірити. Не було там нічого такого, що могло б заподіяти великі втрати - пробити дах, пару поверхів. Але це означає, що сьогодні не було, а завтра може бути", - сказав радник ОПУ.

Арестович уточнив, що всі ці "заходи" ведуть розвідку, розкривають систему ППО, охорони аеродромів і отримані дані "обов'язково будуть використані".

"Треба розуміти, що в якомусь сенсі операція зі звільнення Криму вже почалася... Ось, звільняємо вже. Кораблі звалюють, авіація звалює, громадяни [РФ] звалюють. Нормально, добре йдемо", - сказав він.

Відповідаючи на пряме запитання, чи продовжаться удари, загоряння і "бавовни" в Криму, Арестович сказав наступне: "Ясна річ. Якщо взялися, то звичайно ж. Не будемо зупинятися, чого вже там".

Щодо застосовуваних засобів він відповів: "Щось ж літає там, правильно?.. Літає, влучає".

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі нібито врізався дрон. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Без постраждалих.

Водночас окупанти стверджують, що БПЛА насправді був збитий "стрілецькою зброєю", але над самим дахом.

Днями раніше також повідомлялося про численні "хлопки" в різних частинах Криму.