Ворог також атакував україну дронами Shahed.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України 21 ракетний та 42 авіаційних ударів. Ворогом було випущено 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300, типи ще 4 встановлюють.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного та авіаційного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Загалом протягом доби противник завдав 21 ракетного удару по містам Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини із застосуванням 4 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками), 5 крилатих ракет Х-22, 2 балістичних ракет "Іскандер-М" та 5 зенітних керованих ракет С-300 та 4 інших (тип встановлюється)", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, як заявили в Генштабі, ворог завдав 42 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed. За уточненою інформацією, 21 із 21 дрона було знищено нашими захисниками.

"Також окупанти здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є пораненні серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура", – мовиться у зведенні.

Атаки РФ по Україні

У ніч на 22 травня над Дніпропетровською областю сили Повітряного командування "Схід" ліквідували 4 крилаті ракети, а також 15 беспілотників.

Також, як повідомили в ОВА, окупанти вдарили по приватному підприємству у Дніпрі та пошкодили 3 будівлі. Крім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району виявили уламки ракети та БПЛА. Внаслідок удару постраждали 7 людей.

Крім того, від постійних обстрілів потерпає прикордоння Сумщини. Жителям цих районів прпонують переїхати до більш безпечних місць.

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