Росіяни значно посилили обстріли окремих прикордонних громад Охтирського району.

Жителям прикордоння Сумщини пропонують переїхати у безпечніші місця.

"Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця. Засобами транспорту ці громади забезпечені. На місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції", - повідомляється у Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

При цьому в ОВА зазначають, що ситуація в області контрольована.

Відео дня

"Просимо зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки", - закликає місцева влада.

Ситуація у Сумській області

Як повідомляв УНІАН, прикордоння Сумщини перебуває під щоденними обстрілами ворога. Прикордоння потерпає від авіабомбових, ракетних та артилерійських ударів окупантів, що здійснюються з території РФ.

"Артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках", - пояснили у Міноборони.

Вас також можуть зацікавити новини: