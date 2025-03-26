Мораторій на напади на кораблі в Чорному морі залежить від пом'якшення санкцій - ключової вимоги Кремля. Україна вже виступила проти зняття санкцій з РФ.

Угода американських переговірників у Саудівській Аравії пропонує Кремлю поступку за поступкою, але насправді РФ не зробила нічого, щоб обґрунтувати свою першу вимогу пом'якшити санкції.

Видання The Guardian нагадало, що Кремль вимагає зняття санкцій із сільськогосподарської продукції та добрив, виключення із санкційного списку банку "Россельхозбанк". Журналісти зазначили, що, якщо у Путіна отримають бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політика Заходу і означатиме, що Москва домагатиметься подвійної ціни за припинення війни проти України. Зокрема, Путін домагатиметься політичних і військових поступок з боку України, а також виходу РФ з міжнародної ізоляції.

"Російське мистецтво угоди полягає в тому, щоб продавати свої вимоги як російські поступки американцям, а потім вимагати пом'якшення санкцій на додачу", - написав Яніс Клюге, дослідник, який вивчає російську економіку в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки, аналітичному центрі.

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"Потрібно, щоб Україні більше не дозволялося атакувати російські військові кораблі, а Росія могла інспектувати українські кораблі", - зазначив він.

Видання зазначило, що домовленість щодо Чорного моря відображає серйозну переорієнтацію дипломатії навколо України і залишає Європу більш ізольованою у стримуванні Росії. Україна виступала проти будь-якого згортання санкцій проти Кремля.

"Схоже, що або Білий дім приховав плани щодо пом'якшення санкцій, або самі переговірники США були здивовані російською вимогою послабити обмеження на торгівлю і фінанси, щоб досягти головного результату, якого хоче Білий дім: можливості оголосити хоча б часткове припинення вогню в Україні", - констатувало видання.

У зв'язку з цим журналісти зазначили, що угода, яка не влаштовує жодну зі сторін, рано чи пізно завалиться, і це підніме ще більше запитань щодо того, чи можуть США виступити посередником у конфлікті, в якому вони, як видається, явно симпатизують Кремлю.

Переговори в Саудівській Аравії

25 березня РФ на переговорах зі США заявила, що вимагає часткового зняття антиросійських санкцій в обмін на перемир'я в Чорному морі.

Після цього американський президент Дональд Трамп заявив, що росіяни висунули п'ять або шість вимог і його команда наразі їх розглядає.

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