Варто зазначити, що конкретні цифри про кількість літаків Володимир Зеленський не назвав.

Під час пресконференції за підсумками спілкування з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський заявив, що завдяки укладеній сьогодні угоді Україна матиме кілька бойових ескадрилій літаків, до складу яких увійдуть винищувачі F-16, але не тільки вони.

"Угода має положення щодо озброєння. Зокрема будуть бойові ескадрильї, які включають, але не обмежуються, F-16", - сказав український президент.

Варто зазначити, що конкретні цифри він не назвав.

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"В угоді чітко говориться, що Америка підтримує зусилля України щодо досягнення перемоги в цій війні. Угода містить положення щодо передових оборонних систем, таких як Patriot та ескадрильї винищувачів - правильно, у множині, ескадрильї - включаючи, але не обмежуючись, F-16 Ми довго для цього працювали", - написав він у соцмережі X.

У тексті безпекових домовленостей чітко прописані зобов'язання, які беруть на себе США. Це підтримка, яка триватиме і під час війни, і в мирний період після її закінчення і що мета надання допомоги - перемога України у війні.

"Детально прописана юридично-зобов'язуюча частина. Чітко постулюється, що американська підтримка спрямована на перемогу війні", - підкреслив Зеленський.

Літаки F-16 для України

Із Нідерландів в Україну перші винищувачі F-16 надійдуть уже влітку 2024 року. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона уточнила, що відповідна процедура йде за планом - спочатку літаки надійдуть із Данії, а потім - із Нідерландів.

"Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді їхні поставки будуть поставлені "на потік". Літаків буде все більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили", - сказала Оллонгрен.

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