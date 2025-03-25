Зазначається, що Путін все ще може вдатися до використання ядерної зброї проти України.

Дані американської розвідки суперечать обіцянкам президента США Дональда Трампа про швидке припинення війни в Україні. Хоча і Київ, і Москва виявили готовність до часткового припинення вогню, "лідери поки що, ймовірно, вважають, що ризики затяжної війни менші, ніж ризики незадовільного врегулювання".

Такі висновки озвучила у свіжій несекретній оцінці ситуації директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, пише Bloomberg. Ця оцінка була представлена на слуханнях у сенатському комітеті з розвідки. Однак самі слухання залишилися дещо "непоміченими", оскільки їх затьмарив скандал з обговоренням військових планів США в секретному чаті, куди помилково додали головного редактора The Atlantic.

Згідно з оцінкою американської розвідки, для російського диктатора Володимира Путіна "позитивні тенденції на полі бою дають змогу проявляти певне стратегічне терпіння, а для України поступка територією або нейтралітетом Росії без істотних гарантій безпеки з боку Заходу може спричинити внутрішню реакцію та відсутність безпеки в майбутньому".

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Водночас затяжна війна теж несе свої ризики. Для РФ це може означати подальше падіння економіки і "небажану ескалацію" у відносинах із Заходом. Для України ж важливим питанням є невизначеність з поставками західної допомоги.

Москва також зберігає перевагу на полі бою. Війна на виснаження грає на руку військовим перевагам Росії та "призведе до поступової, але неухильної ерозії позицій Києва на полі бою, незалежно від будь-яких спроб США або союзників нав'язати Москві нові та більш значні витрати".

Крім цього, у розвідці США так само вважають, що Путін може вдатися до використання ядерної зброї:

"Нездатність Росії домогтися швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередині Росії продовжує викликати побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю".

Мир в Україні: ви могли це пропустити

Британський фінансист Білл Браудер, коментуючи переговори США і РФ у Саудівській Аравії, заявив, що досягнуті домовленості не несуть нічого хорошого. За його словами, агресор фактично отримав поступки для себе і можливість продовжувати терор: Москва зможе й надалі бомбити українські будинки та лікарні, тоді як убезпечила свої НПЗ.

Раніше The Moscow Times із посиланням на джерела повідомляло, що Кремль зараз затягує переговорний процес, щоб захопити якомога більше територій України. Зазначалося, що Москва сподівається, що США або мовчки дозволять Росії продовжувати просування на полі бою, або навіть чинитимуть на Україну тиск, вимагаючи повного виведення військ з областей, які окуповані лише частково. Йдеться в тому числі про Херсонську та Запорізьку області.

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