Прес-секретар Білого дому заявила, що в тому чаті нічого надсекретного не було.

Журналіст Atlantic Джеффрі Голдберг, якого помилково додали в чат Signal, "відомий своїм сенсаційним ухилом", заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт.

За її словами, у тому чаті взагалі не обговорювали будь-яких військових планів і там не було опубліковано жодних засекречених матеріалів.

Юридична рада Білого дому надала рекомендації щодо використання різних платформ для максимально безпечного та ефективного спілкування ключових чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Sky News.

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"Як заявила Рада національної безпеки, Білий дім з'ясовує, як номер Голдберга опинився в чаті. Завдяки рішучому і сильному лідерству Трампа і всіх учасників групи удари по хуситах були успішними і ефективними. Терористи були знищені, і це головне для Трампа", - зазначила Левітт.

Трамп, своєю чергою, незабаром особисто відреагував на цю ситуацію і заявив, що не звільнятиме свого радника з національної безпеки Майка Волца. "Волц - хороша людина. Він засвоїв урок", - зазначив він.

Що ще відомо з приводу цього скандалу

Раніше УНІАН повідомляв, що чат, у якому велося обговорення цих авіаударів, був надсекретним. Обговорення в ньому тривало впродовж кількох днів і містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг випадково отримав доступ до листування і вирішив оприлюднити його.

Крім того, обговорювалося, що Волца все ж можуть звільнити. Повідомляється, що звільнення може відбутися протягом двох наступних днів. Інші співрозмовники в Білому домі стверджують, що радник Трампа має сам піти у відставку, щоб "президент не опинився в поганому становищі".

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