Росія вчиняє воєнні злочини, прикриваючись маріонетковими ОРДЛО, і світ має покласти цьому край, заявив він.

Україна має достатньо доказів того, що росіяни заздалегідь спланували масове вбивство українських воїнів у колонії в окупованій Оленівці. Цю версію підтверджують супутникові знімки та висновки експертів, що барак з українськими воїнами було підірвано з середини за допомогою термобаричних снарядів, а також низка інших доказів.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Олег Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

За його словами, Росія вчиняє воєнні злочини, прикриваючись маріонетковими ОРДЛО, і світ має покласти цьому край. Наразі зібрано достатньо доказів того, що теракт в Оленівці був заздалегідь спланованим.

"Доказів того, що сталося в Оленівці, достатньо, щоб вважати, що це було заздалегідь сплановане масове вбивство тих, хто перебував під захистом міжнародного права... Масове вбивство українських військовополонених у виправній колонії в окупованій Оленівці, а також оприлюднені відео, які демонструють жахливі випадки тортур, фізичних знущань, нелюдського поводження та умисного вбивства українських військовополонених, яскраво свідчать про те, що Росія не знає меж у своїй жорстокості та варварстві", – наголосив Цимбалюк.

При цьому дипломат наголосив на відсутності будь-якої різниці між окупантами, що стратили військовополонених в Оленівці і російськими дипломатами, що відкрито закликають вішати полонених українців.

"Це грубе і серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, включно з Женевськими конвенціями, заслуговує не лише нашого рішучого засудження, але й використання всіх доступних механізмів для притягнення до відповідальності всіх винних у російських воєнних злочинах. Незалежно від того, скільки часу це займе", - підкреслив очільник української місії в ОБСЄ.

Теракт в Оленівці - що відомо

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області прогримів вибух. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву поставок зброї.

2 серпня повідомлялося, що Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списками загиблих і поранених в результаті теракту на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в Інтернеті спискам немає.

Також, уповноважений ВР з прав людини повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення "розслідування" але скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування" не відомо.

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