Росія готова повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення "розслідування".

Росія готова повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення "розслідування".

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв, але після закінчення "розслідування", - розповів він.

За словами уповноваженого, Україна поки не отримала відповіді на запитання про те, скільки саме часу знадобиться окупантам для "розслідування".

Теракт в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вас також можуть зацікавити новини: