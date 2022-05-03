Підозрюваний запевняє, що з Білорусі не виїжджав два роки і до збройних сил не має стосунку.

Бучанська окружна прокуратура звинуватила 35-річного білоруса Сергія Колоцея в причетності до різанини в Бучі. Він запевняє, що з Білорусі не виїжджав два роки і до збройних сил не має стосунку.

Як заявило білоруське видання "Зеркало" (проект колишньої команди Tut.by), після публікації новини про заочне оголошення про підозру Сергію Колоцею, з ними зв'язалися близькі, знайомі, колеги та сусіди чоловіка.

Опитавши їх, журналісти стверджують: українська прокуратура, ймовірно, помилилася, назвавши Колоцея росгвардійцем, який вбивав мирних жителів у Бучі.

Генпрокурор Ірина Венедиктова опублікувавши фото Колоцея, написавши: "Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець вбив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі". Ім'я не повідомлялося.

В прес-релізі Офісу генпрокурора цей же чоловік на фото був названий "військовослужбовцем Росгвардіі", але ім'я не вказувалося. Повідомлялося, що його особу було встановлено за допомогою журналістів "Слідство.Інфо". Одночасно на сайті "Слідство.Інфо" вийшов матеріал, де повідомлялися деталі і називалося ім'я підозрюваного - Сергій Колоцей. Було зазначено, що це 35-річний білорус з Мозиря. Журналісти стверджували, що, за даними українських правоохоронців, чоловік служить в Нацгвардії РФ і є командиром одного з підрозділів.

Журналісти "Зеркало" встановили, що на опублікованих фото дійсно Сергій Колоцей. Однак він все життя живе в білоруському Мозирі і навіть не служив в армії - ні в білоруській, ні в російській. Весь час війни також знаходиться в Мозирі, його регулярно бачать на роботі, дорогою в дитячий садок, на прогулянках з шестирічним сином. Він працює інженером на Мозирському НПЗ вже близько п'яти років.

Сам Сергій Колоцей завів аккаунт в Instagram, де запевняє: "За межі республіки Білорусь я не виїжджав понад 2 роки! З мене зробили військового злочинця, хоча я до збройних сил не маю ніякого стосунку, так вийшло, що я навіть в армії не служив!".

Він прокоментував поширені журналістами, прокуратурою та Генеральним прокурором Іриною Венедиктовою фото з поштового відділення в білоруському Мозирі, яким мародери-окупанти користувалися для відправки краденого в Україні. Він підтвердив, що також був на цьому відділенні і відправляв кришку багажника.

"Що стосується відправленої мною кришки багажника, то так, дійсно я відправляв її з білоруської пошти в Росію незнайомій мені людині! Це кришка від мого авто, оголошення про продаж якої було опубліковано ще до початку подій в Бучі!",- запевняє Колоцей.

Чоловік також повідомляє, що його акаунти в соцмережах зламані, а його родині надходять численні погрози.

В цей час українські правоохоронці не надавали коментарів щодо інциденту.

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