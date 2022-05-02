Нелюд знущався з людей, одного чоловіка він змушував нюхати мертве тіло.

Бучанська окружна прокуратура встановила та заочно повідомила про підозру окупанту-вбивці, який розстрілював людей та знущався з беззахисних мирних мешканців. Військовий Управління федеральної служби військ нацгвардії РФ порушив закони та звичаї війни.

Про це йдеться на сайті прокуратури Бучі.

"За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи у місті Буча, підозрюваний жорстоко поводився з мирними громадянами, які не брали участі у бойових діях та не мали зброї. Разом з іншими військовослужбовцями РФ він вбив чотирьох мирних мешканців. Їх тіла знайшли із зав’язаними за спиною руками та слідами катувань", - повідомили правоохоронці.

Встановлено, що бучанський кат примушував одного з потерпілих зізнаватися у підривній діяльності проти армії РФ. Такі "зізнання" окупант вибивав з чоловіка прикладом автомата, гардою для ножа, руками та ногами. Окрім цього, нелюд змушував потерпілого нюхати мертве тіло. Окупант імітував страту та стріляв поруч із вухом чоловіка.

"Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний білорус Сєргєй Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі. Декого з мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці", - повідомляє "Слідство. Інфо".

За інформацією видання, Колоцея впізнали свідки його жахливих звірств. Окупанта помітили на відеозаписі з пошти Білорусі, де він та його колеги-мародери відправляли награбоване у РФ. Колоцей відправляв у місто Ульяновск кришку від багажника машини.

Наразі прокуратура перевіряє його причетність до скоєння інших воєнних злочинів на території Київщини. Вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в одному з українських міст, де були окупанти, рашисти примотали дитину до мертвої матері, а між ними залишили міну.

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