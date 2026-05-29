Україна заблокувала російський сухопутний коридор до Криму, - Politico

Масовані та ефективні удари по російських шляхах постачання свідчать про зростаючі можливості українських дронів та значне збільшення обсягів їх виробництва.

Масове застосування дронів середньої дальності в останні місяці дозволило ЗСУ взяти під контроль "федеральну трасу Р-280 "Новоросія", яку називають "сухопутним мостом" до окупованого Криму. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що вона забезпечує постачання як анексованого півострова, так і російського угруповання на південному фронті - на Херсонщині та Запоріжжі.

З початку весни безпілотні удари нейтралізували російську ППО в регіоні, після чого дрони отримали можливість вільного пересування в будь-якому місці на окупованих територіях. Тепер дістатися траси "Новоросія", яка знаходиться в 100 км від лінії фронту, для українських БПЛА - справа однієї години.

Видання пише, що масовані та ефективні удари по російських шляхах постачання свідчать про зростаючі можливості українських дронів та значне збільшення обсягів їх виробництва. Завдяки цьому Київ більше не залежить від постачання зброї союзниками.

За оцінкою Інституту вивчення війни, удари по автошляхах разом із постійними бомбардуваннями складів, командних центрів, логістичних маршрутів, систем ППО обмежують можливості Росії з перекидання військ та техніки на фронт. Внаслідок цього темпи просування російських військ на південному напрямку сильно впали порівняно з попередніми роками.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що Сили оборони України мали успіхи на Олександрівському відтинку. Зазначалося, що українські захисники вже звільнили територію поблизу Новоселівки. Крім того, Сили оборони проводять зачистки від російських окупантів поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю.

