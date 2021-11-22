Міністр Дмитро Кулеба закликав РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях замість того, щоб їх підривати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна не планує наступу на Донбасі, а шукає шляхи дипломатичного врегулювання збройного конфлікту, розпочатого Росією.

Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", - наголосив міністр.

Також Кулеба заявив, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити переговори в "нормандському форматі", разом із Німеччиною та Францією як посередниками.

"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати", - додав глава МЗС.

Водночас, як зазначає Кулеба, українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності Української держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій.

Читайте такожПутін готується напасти: у розвідці розповіли, коли чекати на нову атаку проти УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times, оприлюдненому 21 листопада, заявив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня - на початку лютого 2022 року.

Сьогодні, 22 листопада, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про підготовку вторгнення російських військ в Україну може бути ширмою для ніби-то агресивних устремлінь Києва щодо силового розв'язання проблеми Донбасу.

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Автор: Віталій Саєнко