Йдеться про військовослужбовців 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ, яка дислокується в Уссурійську Приморського краю Росії.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала персональні дані окупантів, причетних до військових злочинів у Бучі Київської області.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Йдеться про військовослужбовців 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ, яка дислокується в Уссурійську Приморського краю Росії.

В розпорядженні Центру національного опору є: фотографії; паспорти; службові посвідчення; адреси та фото місць проживання загарбників; фінансова Службова документація та інше.

"Вже завершено перевірку достовірності відправлених даних. І тепер Центр опору починає серію публікацій про те, які саме дані отримані. Почати можна з персональних документів. Їх досить багато, тут і внутрішні паспорти, і військові посвідчення, є свідоцтва про народження", — розповіли в ЦНС.

Буча:

Місто Буча в Київській області з перших днів вторгнення стало найгарячішою точкою на карті України. Окупанти катували, розстрілювали та ґвалтували мирне населення. Убивали навіть старих і дітей.

Окупація Бучі назавжди увійде до підручників з історії як найяскравіший приклад геноциду українського народу.

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