"Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати ворога, його систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав голова Міноборони.

ЗСУ викликають довіру в союзників, а тому незабаром будуть поставки нового озброєння, якого ще партнери не передавали Україні, зокрема спеціальні протирадарні ракети.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати ворога, його систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав голова Міноборони.

Раніше Резніков висловився про вручення повісток українцям.

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