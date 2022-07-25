Також Резніков визнав, що окремі центри комплектації "поводять себе за старим форматом" та роздають повістки як покарання.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував вручення повісток військовозобов'язаним особам призовного віку.

"Проблем з мобілізацією немає. Я постійно комунікую з Генеральним штабом, головнокомандувачем Збройних Сил, начальником Генштабу. У нас за великим рахунком заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація – це за певними особливими спеціальностями", – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Для прикладу Резніков згадав воїнів ЗСУ, які проходять навчально-тренувальні збори у Великобританії:

"Для таких відряджень можуть готуватися фахівці, бажано зі знанням англійської мови. Але сказати, що у нас масово провал по мобілізації - такого немає".

Очільник Міноборони додав:

"Коли вручається повістка, мова йде не про мобілізацію. Деякі люди вимушено переїхали, змінили місце перебування і не стали на облік. Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти в місцевий орган центру комплектації і перевірити – він на обліку, в резерві? Тому що не всі стали на облік. Ось ці вручення – це в першу чергу наведення ладу".

Потім Резніков визнав, що окремі центри комплектації "поводять себе за старим форматом" та роздають повістки як покарання. Голова Міноборони засуджує такий підхід, тому що це дискредитує вітчизняну армію.

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