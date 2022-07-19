За словами секретаря РНБО, в Європі майже закінчилися снаряди радянського зразка калібрів 152 мм та 122 мм.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що Україна переходить на озброєння за стандартами НАТО.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону 18 липня, відповідаючи за запитання, чи можна сподіватись на те, що після зустрічі "Рамштайн-4", Україні почнуть надавати снаряди дальньої дії до 300 км.

"Наша країна переходить на стандарти НАТО. Це дуже важлива річ 155 калібр, інші калібри НАТО. Те, що стосується HIMARS, є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які відправляються набагато дальше, ніж це було на початку. І будемо сподіватися, що те, що нам потрібно, тої дальності (снаряди–УНІАН), найближчим часом з’являться на території нашої країни",- акцентував Данілов.

Він зауважив, що раніше використовувалися снаряди радянських калібрів, які майже закінчилися в Європі.

"Є снаряди радянського зразка, які були, так звані 152 та 122 калібр. З урахуванням того, що війна триває довгий період часу, велика кількість снарядів використовується щодня. Снаряди 152 та 122 калібру майже закінчуються взагалі в Європі, якщо не сказати, що вже закінчилися", -сказав Данілов.

Секретар РНБО відмітив, що завдяки постачанням зброї у достатній кількості, вже можна сказати про досягнення паритету з армією РФ щодо деяких позицій.

"На сьогоднішній день ми дійсно маємо зовсім іншу ситуацію, яка була ще місяці тому. Зараз, завдяки тому що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів, ми встановили певний паритет у певній позиції",- сказав Данілов.

Водночас він зауважив, що цього озброєння все в ж таки недостатньо для досягнення переваги на користь української сторони та якнайшвидшого завершення війни перемогою України Тому, великі сподівання покладаються на зустріч "Рамштайн-4", що відбудеться найближчими днями і де обговорюватиметься питання збільшення поставок озброєння.

Секретар РНБО зазначив, що потреби України в необхідному озброєнні, вже частково починають задовольнятися .

"Ще раз наголошую, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було у березні, у квітні місяці, навіть те, що було у травні місяці…Головне, щоб не зупинялися ті літаки, які кожного дня сідають у найближчу країну-члена НАТО, який є біля нашого кордону. Робота триває там 24 години на добу. Нам треба дякувати нашим партнерам, що вони не зупиняють цей процес і завдяки нашому президенту, завдяки МЗС та Міноборони. Всі працюють на те, щоб зброя у нас була і вона була сучасна",- акцентував Данілов.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

15 червня відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3"), що очолювана США. Тоді стало відомо, що Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими снарядами. Словаччина надасть Україні гелікоптери серії "Мі", а Канада, Польща і Нідерланди – артилерію. Також США повідомили про передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS.

18 липня міністр оборони України зазначив, що Міністр оборони США повідомив "хороші новини" перед зустріччю "Рамштайн-4".

Чергова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-4") відбудеться 20 липня.

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