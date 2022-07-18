Чергова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-4") відбудеться 20 липня.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив "хороші новини" перед зустріччю Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4").

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Я обговорив з нашим великим другом Ллойдом Остіном майбутню зустріч в рамках "Рамштайну": ми погодили порядок денний, поділилися інформацією про контроль над озброєннями, яке прибуває в Україну та інше. Також Ллойд Остін має деякі хороші новини, але деталі з'являться дещо пізніше", - написав Резніков.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

15 червня відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3"), очолювана США. Тоді стало відомо, що Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими снарядами. Словаччина надасть Україні гелікоптери серії "Мі", а Канада, Польща і Нідерланди – артилерію. Також США повідомили про передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України "Рамштайн-4" відбудеться 20 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: