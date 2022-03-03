Вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат.

Служба безпеки України перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, які обговорювали ситуацію під Гостомелем.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Телеграм.

"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і в них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", - розповів окупант.

У СБУ уточнили, що окупанти назвали війну в Україні "спецоперацією" та відвели на неї 3 дні.

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