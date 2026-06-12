Удари по Чонгарському мосту: Волошин розповів, як змінилася ситуація на півдні

За словами військового, зменшення артилерійських ударів росіяни компенсують збільшенням кількості бомб.

Завдяки тому, що Сили оборони України завдають ударів по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів знизилася. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Звичайно, це дуже сильно впливає на те, наскільки забезпечені зараз та готові до виконання завдань наші противники. В першу чергу, це стосується того, що зменшується кількість штурмових дій… Ще 3-5 днів тому було понад 50 штурмових дій, а зараз, за минулу добу, зафіксовано вдвічі менше", - сказав військовий.

Водночас, за його словами, не виключено, що зменшення активності зумовлене накопиченням сил ворога на певних ділянках. Однак велике значення має контроль логістики противника, зокрема таких важливих об’єктів як мости. Йдеться не тільки про Чонгарський міст, а й про удари по мостах на Північнокримському каналі та трасі, що веде від російського Таганрогу до Криму.

Відео дня

Волошин додав, що не зменшується кількість дронових ударів та артилерійських обстрілів з боку противника. Крім того, ворог активніше застосовує авіацію саме через проблеми з логістикою. Як пояснив речник Сил оборони півдня, противник намагається замінити певні види озброєння іншими. Наприклад, зменшення артилерійських ударів росіяни компенсують збільшенням КАБів.

Знищення Чонгарського моста - що відомо

Нагадаємо, командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов розповів, що на тимчасово окупованій території Херсонської області Чонгарський міст зазнав суттєвих пошкоджень та наразі повністю унеможливлює рух транспорту. За його словами, після атак окупанти вимушені змінювати логістику, шукати нові маршрути постачання через Крим.

Військовий запевнив, що Чонгарський міст зазнав критичних ушкоджень. Для відновлення споруди необхідні комплексні роботи. Армія РФ розгортає поряд понтонні переправи, змінила логістику та почала рухатися через Армянськ, проте ЗСУ контролюють й цей шлях.

Вас також можуть зацікавити новини: