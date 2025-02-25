Крім того, триває дронова атака на Україну.

У ніч на 25 лютого терористичні війська Російської Федерації підняли у небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс.

Про зліт декількох російських бортів повідомляються українські моніторингові канали. За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", з аеродрому Оленья, що в Мурманській області, злетіли чотири бомбардувальники. Він публікує дуже приблизний час появи ракет в повітряному просторі України, якщо окупанти здійснять пуски:

у районі Енгельса Ту-95мс будуть близько 04:20 - 04:50, тоді ракети варто чекати десь з 04:50 до 05:20;

в районі Каспійського моря борти можуть опинитися о 05:20 - 06:20, тоді ракети опиняться в пвітряному просторі України близько 06:00 - 07:00.

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